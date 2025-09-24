Жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле вынес решение о взыскании с жительницы Казани Варвары Южаниной 14,9 млн рублей в пользу народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела.
Банковская карта Варвары Южаниной была использована злоумышленниками для вывода средств со счетов певицы. Изначально жительница Казани заявляла об утрате карт и телефона, однако не смогла предоставить суду доказательств обращения в полицию или банк.
Позднее Южанина призналась, что передала свою карту неизвестным лицам за 10 тыс. рублей, осознавая, что через нее будут выводиться деньги. Большую часть суммы выплаты — 13 млн рублей — составляют так называемое неосновательное обогащение, или средства, которые прошли через счет без законных на то оснований. Еще 1,9 миллиона рублей были начислены как проценты за незаконное использование этих денег.
Данное решение является частью более широкого дела о масштабном мошенничестве, жертвой которого Лариса Долина стала в августе 2024 года. Тогда злоумышленники убедили артистку продать квартиру в центре Москвы и перевести полученные деньги на якобы «безопасный счет». Общая сумма, подлежащая взысканию со всех фигурантов этого дела в пользу Долиной, составит около 54 млн рублей.