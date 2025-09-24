Жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 млн рублей

Позднее Южанина призналась, что передала свою карту неизвестным лицам за 10 тыс. рублей, осознавая, что через нее будут выводиться деньги. Большую часть суммы выплаты — 13 млн рублей — составляют так называемое неосновательное обогащение, или средства, которые прошли через счет без законных на то оснований. Еще 1,9 миллиона рублей были начислены как проценты за незаконное использование этих денег.