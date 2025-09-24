В Ельце после ремонта открыли часть поликлиники городской больницы № 1

Второй этаж поликлиники капитально отремонтировали в городе Ельце Липецкой области в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
С 1 марта этого года поликлиника вошла в состав Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко. Это самая большая поликлиника в населенном пункте. Она обслуживает 37 395 человек. В смену ее посещают 950 человек. Заведение расположено в здании 1989 года постройки, в котором ремонт за 36 лет не проводился ни разу.
На втором этаже капитально отремонтировали помещения терапевтического отделения и отделения общей врачебной практики. В здании заменили систему отопления, сантехнику и вентиляционное оборудование, напольное покрытие и потолок. Также установили новые двери и электроприборы.
Отметим, что терапевтическое отделение и отделение общей врачебной практики обслуживают за одну смену почти 600 человек. Сейчас кабинеты современные, комфортные и уютные. В дальнейшем запланирован ремонт внутренних помещений на других этажах. Уже подходит к концу обновление первого этажа, осталась финишная отделка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.