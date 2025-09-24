В Ельце после ремонта открыли часть поликлиники городской больницы № 1

С 1 марта этого года поликлиника вошла в состав Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко. Это самая большая поликлиника в населенном пункте. Она обслуживает 37 395 человек. В смену ее посещают 950 человек. Заведение расположено в здании 1989 года постройки, в котором ремонт за 36 лет не проводился ни разу.