Политолог Колчин: Владимир Путин — идеолог многополярного мира

Его речи на клубе «Валдай» стали определять то, о чем говорят и думают люди. Китай, Индия, Африка, Латинская Америка — идеи российского лидера стали читаться в речах политиков по всему миру. Но Путин никогда не пытался сконцентрировать авторство этих идей на себе — его приоритеты заключаются в России и ее народе, а не в личном пиаре.