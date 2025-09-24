Проект капремонта «Дома Питионели» в центре Ростова повторно прошел госэкспертизу

Госэкспертиза повторно дала добро на ремонт Дома Питиотели в центре Ростова, на проспекте Чехова, 33. Об этом можно судить по документу, опубликованному на сайте Единого государственного реестра заключений.
Трехэтажный особняк купца Николая Пиниотели был построен в конце 19 века. Сейчас в здании располагается шахматное отделение ростовской спортивной школы № 4 — спортшкола и выступает заказчиком работ.
Проект реставрации этого объекта культурного наследия уже проходил государственную экспертизу в 2024 году. Тогда документацию готовило подмосковное «Архрест проект» за 5 миллионов рублей. В этом году к работе дополнительно привлекли московскую компанию «Архитектурное наследие».
Известно, что тендеры на ремонт выставлялись несколько раз, но не была интересна подрядчикам. На выполнение всех работ, согласно заключению, планируется выделить 58,6 миллиона рублей.
В рамках проекта предусмотрено обновление главного и внутренних фасадов, восстановление центральной лестницы и утраченного балкона по историческим фотографиям. Также запланирован комплексный ремонт внутренних помещений, коммуникаций и кровли.
Напомним, в дореволюционные годы на первом этаже особняка работал книжный магазин, а в советские времена — жилые и торговые помещения.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
Более 6 млрд рублей направят на капремонт в Ростовской области в 2026 году.