Проект капремонта «Дома Питионели» в центре Ростова повторно прошел госэкспертизу

Проект реставрации этого объекта культурного наследия уже проходил государственную экспертизу в 2024 году. Тогда документацию готовило подмосковное «Архрест проект» за 5 миллионов рублей. В этом году к работе дополнительно привлекли московскую компанию «Архитектурное наследие».