В Казани подвели итоги первого конкурса медиаконтента о благоустройстве

Первый Всероссийский конкурс медиаконтента о благоустройстве общественных пространств завершился в Казани. Он проходил с 22 по 24 сентября и стал практическим инструментом информационной поддержки нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
На очном этапе, чтобы представить свои работы и обменяться опытом, собрались 130 финалистов — молодых журналистов, блогеров, дизайнеров и архитекторов из 70 регионов страны. Ключевым событием стали презентации проектов в стенах Казанского федерального университета, где участники демонстрировали свои работы в пяти номинациях: «Видео», «Фотография», «Текст», «Инфографика» и «Блог». Оценку проектов проводило жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты медиаиндустрии, рекламы и урбанистики.
Особенностью программы стала практическая экспедиция в Иннополис, где конкурсанты смогли познакомиться с одним из самых современных примеров благоустройства в России. Помимо этого, пока участники представляли свои проекты на защитах в Казанском федеральном университете, их научные руководители и педагоги прошли специальную программу повышения квалификации.
«Проведение такого конкурса — это значимый шаг в развитии общественного дискурса о качестве городской среды. Участники продемонстрировали, как с помощью современных медиа можно показать позитивные изменения, происходящие в российских городах в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”», — отметил спикер конкурса, победитель шоу «Минута Славы» Максим Токаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.