В Казани подвели итоги первого конкурса медиаконтента о благоустройстве

На очном этапе, чтобы представить свои работы и обменяться опытом, собрались 130 финалистов — молодых журналистов, блогеров, дизайнеров и архитекторов из 70 регионов страны. Ключевым событием стали презентации проектов в стенах Казанского федерального университета, где участники демонстрировали свои работы в пяти номинациях: «Видео», «Фотография», «Текст», «Инфографика» и «Блог». Оценку проектов проводило жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты медиаиндустрии, рекламы и урбанистики.