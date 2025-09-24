«Уклонистов» из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет

«Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет», — сказано в проекте закона.