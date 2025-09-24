Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уклонистов» из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет

В ГД предложили наказывать «уклонистов» из бывших заключенных сроком до 12 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уклонение от службы с симуляцией болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с военной службой предлагается наказывать сроком до 12 лет, сказано в проекте закона, который размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 339 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами».

«Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет», — сказано в проекте закона.