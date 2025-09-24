Финалистов телешоу «Классная тема!» выберут в ходе народного голосования

Отдать свой голос за учителя можно в семи номинациях, соответствующих школьным предметам. Это русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология и история. В каждом направлении представлены по пять полуфиналистов. Выбрать можно только одного педагога по каждому предмету. Голосование доступно по ссылке.