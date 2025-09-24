Ричмонд
Финалистов телешоу «Классная тема!» выберут в ходе народного голосования

В этом году более 6,5 тысячи педагогов подали заявки на участие в нем.

Народное голосование за семерых финалистов телешоу «Классная тема!» нацпроекта «Молодежь и дети» проходит с 22 по 28 сентября в сообществе проекта соцсети «ВКонтакте». В этом году в ходе набора было подано 6720 заявок от педагогов со всей России, сообщили в Минпросвещения России.

Отдать свой голос за учителя можно в семи номинациях, соответствующих школьным предметам. Это русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология и история. В каждом направлении представлены по пять полуфиналистов. Выбрать можно только одного педагога по каждому предмету. Голосование доступно по ссылке.

В сентябре были опубликованы видеоуроки 35 полуфиналистов в официальных сообществах телешоу «Классная тема!» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В роликах педагоги показали свои авторские методики и креативный подход к обучению, интересные и оригинальные педагогические приемы, которые позволяют взглянуть на школьные уроки с новой стороны.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.