В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе

«Дополнить частью третьей следующего содержания… Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет», — говорится в пояснительной записке к проекту, который доступен в думской электронной базе.