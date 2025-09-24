Подведены итоги осеннего мониторинга белых медведей в заповеднике Якутии

«Получаемые в ходе научных исследований данные по белому медведю, обитающему на территории заповедника “Медвежьи острова”, чрезвычайно важны для понимания общей ситуации с популяцией вида в Российской Арктике. Согласно научным данным, в заповеднике встречаются представители как лаптевской, так и чукотско-аляскинской субпопуляций хищника. Благодаря проводимым работам мы сможем понять пути перемещений представителей двух субпопуляций белого медведя, а также узнать, пересекаются ли их миграционные пути, и получить другие ценные для изучения вида сведения», — подчеркнула заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер.