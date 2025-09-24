Подведены итоги осеннего мониторинга белых медведей в заповеднике Якутии

Ежегодный осенний мониторинг белых медведей завершили на территории заповедника «Медвежьи Острова» в Якутии. Этот хищник входит в число редких видов животных, которые находятся под опекой нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Росзаповедцентре.
Главная цель мониторинга — подсчет численности хищников, а также сбор данных о возрасте, половой принадлежности и общем состоянии их здоровья. В ходе визуального наблюдения с вертолета удалось зафиксировать 89 особей, но это не финальный итог экспедиции: точное число животных и их распределение по территории заповедника будет выявлено после обработки данных с камер с использованием искусственного интеллекта.
Во время мониторинга было сделано более 50 тысяч кадров мультиспектральной авиасъемки, произведенной с помощью камер высокого разрешения, которые позволяют получить фото- и видеоизображения не только в видимом диапазоне, но и в инфракрасном тепловом спектре. Это дает возможность более точно обнаруживать животных в сложных погодных условиях.
«Получаемые в ходе научных исследований данные по белому медведю, обитающему на территории заповедника “Медвежьи острова”, чрезвычайно важны для понимания общей ситуации с популяцией вида в Российской Арктике. Согласно научным данным, в заповеднике встречаются представители как лаптевской, так и чукотско-аляскинской субпопуляций хищника. Благодаря проводимым работам мы сможем понять пути перемещений представителей двух субпопуляций белого медведя, а также узнать, пересекаются ли их миграционные пути, и получить другие ценные для изучения вида сведения», — подчеркнула заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.