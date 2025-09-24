Власти предложили сажать экс-заключенных за дезертирство на 10−20 лет

«Законопроектом предусматривается усиление мер уголовной ответственности за дезертирство или уклонение от военной службы, совершенные лицами, освобожденными от наказания условно, а также лицами, в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в связи с призывом на военную службу либо заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.
Власти предлагают внести изменения в ст. 338 УК (дезертирство). В частности, ее хотят дополнить ч. 4, согласно которой таким лицам будет грозить от десяти до 20 лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказание, которое предусматривает статья, — 15 лет заключения (за дезертирство в военное время или во время вооруженного конфликта).
Предложены изменения и в ст. 337 (самовольное оставление части или места службы). Например, наказание до 12 лет лишения свободы будет грозить указанным в пояснительной записке лицам за совершенное по этой статье нарушение в военное время, период мобилизации
Планируется ужесточить и ст. 339 (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами). За нарушение такого рода в военное время или в условиях боевых действий
Предлагаются изменения и некоторых других положений этих статей в отношении экс-заключенных.
В мае 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что с военного полигона под Ростовом-на-Дону сбежали десять человек из числа заключенных, заключивших контракт с Минобороны. DonDay писал, что среди сбежавших были осужденные за грабеж, убийство, распространение наркотиков. Четверых задержали почти сразу, еще двоих нашли немного позднее, о поимке остальных данных нет.