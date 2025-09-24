Власти предложили сажать экс-заключенных за дезертирство на 10−20 лет

Предложены изменения и в ст. 337 (самовольное оставление части или места службы). Например, наказание до 12 лет лишения свободы будет грозить указанным в пояснительной записке лицам за совершенное по этой статье нарушение в военное время, период мобилизации и т. п. Правки внесут в ч. 5, сейчас максимальная ответственность по ней — десять лет лишения свободы.