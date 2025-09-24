В Алтайском крае в селе Усть-Мосиха открыли новый медпункт

Новый современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края. Его построили в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Это просторное здание площадью более 100 кв. м, полностью укомплектованное необходимым оборудованием. В нем более тысячи человек смогут получать первичную, неотложную и профилактическую помощь, сдавать анализы и проходить осмотры. В ФАПе есть процедурная и кабинет приема пациентов, помещение для хранения лекарственных средств, санузел. Также на входе сделан пандус для маломобильных граждан.
Напомним, до конца года в регионе планируют ввести в эксплуатацию 28 ФАПов, 3 врачебные амбулатории и 2 поликлиники. Параллельно идет строительство новых поликлиник в Зональном, Смоленском районах и в городе Камень-на-Оби.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.