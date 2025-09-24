В Алтайском крае в селе Усть-Мосиха открыли новый медпункт

Это просторное здание площадью более 100 кв. м, полностью укомплектованное необходимым оборудованием. В нем более тысячи человек смогут получать первичную, неотложную и профилактическую помощь, сдавать анализы и проходить осмотры. В ФАПе есть процедурная и кабинет приема пациентов, помещение для хранения лекарственных средств, санузел. Также на входе сделан пандус для маломобильных граждан.