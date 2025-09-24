В Ейском районе прошла экоакция «Чистая природа — будущее Кубани!»

Отметим, в июле этого года в рамках аналогичной акции в Славянском районе более 40 человек собрали 5 куб. м мусора с территории лиманно-плавневого комплекса «Дельта реки Кубань». В 2025 году на особо охраняемых природных территориях регионального значения прошло уже восемь таких экологических акций.