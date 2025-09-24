В Ейском районе прошла экоакция «Чистая природа — будущее Кубани!»

Экологическая акция «Чистая природа — будущее Кубани!» прошла 16 сентября на особо охраняемой природной территории регионального значения «Коса Долгая» в Ейском районе. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
В акции участвовало более 80 человек, в их числе прeдставитeли Русского географического общества, администрации Ейского района, местных баз отдыха «Ундина», «Элита», «Кристина», а также эколого-биологического центра. Они собрали более 6 куб. м мусора.
Отметим, в июле этого года в рамках аналогичной акции в Славянском районе более 40 человек собрали 5 куб. м мусора с территории лиманно-плавневого комплекса «Дельта реки Кубань». В 2025 году на особо охраняемых природных территориях регионального значения прошло уже восемь таких экологических акций.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.