Подмосковные боксеры завоевали три медали на международном турнире

Три медали завоевали представители Московской области на II международном турнире по боксу «Евразийский кубок “Даурия” среди юниоров 17−18 лет, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Состязания организовали в соответствии с целями государственной программы “Спорт России”.
Соревнования проходили с 8 по 13 сентября в Чите на арене «Мегаполис-Спорт». В них приняли участие 150 спортсменов из 19 стран: России, Белоруссии, Кубы, Палестины, Бразилии, Таиланда, Ливии, ЮАР, Зимбабве, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Алжира, Армении, Сербии, Туниса, Монголии и Азербайджана.
Представили Московской области заняли одно «золото» и два «серебра». Обладателем медали высшей пробы стал боксер из Королева Владимир Орлов, который выступал в весовой категории 48 кг. Подольский спортсмен Арсений Жильцов и представитель Чехова Ян Богданов завоевали серебряные медали в весовых категориях 54 кг и 90 кг соответственно. По итогам турнира Владимир Орлов выполнил норматив мастера спорта России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.