Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковные боксеры завоевали три медали на международном турнире

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 19 стран.

Три медали завоевали представители Московской области на II международном турнире по боксу «Евразийский кубок “Даурия” среди юниоров 17−18 лет, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Состязания организовали в соответствии с целями государственной программы “Спорт России”.

Соревнования проходили с 8 по 13 сентября в Чите на арене «Мегаполис-Спорт». В них приняли участие 150 спортсменов из 19 стран: России, Белоруссии, Кубы, Палестины, Бразилии, Таиланда, Ливии, ЮАР, Зимбабве, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Алжира, Армении, Сербии, Туниса, Монголии и Азербайджана.

Представили Московской области заняли одно «золото» и два «серебра». Обладателем медали высшей пробы стал боксер из Королева Владимир Орлов, который выступал в весовой категории 48 кг. Подольский спортсмен Арсений Жильцов и представитель Чехова Ян Богданов завоевали серебряные медали в весовых категориях 54 кг и 90 кг соответственно. По итогам турнира Владимир Орлов выполнил норматив мастера спорта России.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше