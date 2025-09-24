«Про родину, маму и любовь». Книга Наума Гальперовича «Чырвоны мост» презентована в Доме дружбы

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги известного белорусского поэта и писателя Наума Гальперовича «Чырвоны мост» состоялась 24 сентября в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.
На мероприятие собрались многочисленные гости — активисты Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, представители Союза писателей Беларуси, Полоцкого райисполкома, общества дружбы «Беларусь — Армения», студенты и артисты.
На мероприятии звучали стихи и проза Наума Гальперовича — заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, председателя общества «Беларусь — Армения», ведущего и автора телепроекта «Суразмоўцы», долгое время возглавлявшего международное радио «Беларусь».
Красный мост — одно из знаковых мест древнего Полоцка. Для автора это сакральный образ детства и юности, первой любви и верной дружбы. Невидимый герой произведения — именно родной город, который стал источником духовного становления, местом силы автора. Книга наполнена лирическими нотками, тонким юмором и светлой печалью. Это своего рода исповедь, лирический дневник нашего современника, человека с богатой и интересной биографией.
«Книга рождалась на протяжении всей моей жизни, поскольку Полоцк — город моего детства, который я люблю и которым горжусь. Недаром эта книга начинается с моих детских лет, когда пришло понимание, что Полоцк — это история Беларуси и, конечно, в книгу вошли мои ранние зарисовки. В книге — история жизни моих родителей, моей мамы, моих близких. И все это также история Полоцка. В книге отражены судьбы людей моего поколения, которые любят свой край, город, родителей. И сейчас, когда в мире столько негатива, особенно четко понимаешь, что самое главное это любовь к земле, к родным, друзьям. Конечно, в книге много личного, но ведь именно через личное хорошо видны общие ценности, духовность, братство и дружба. Мне очень хотелось, чтобы книга была доброй, про добрые отношения и дела», — поделился Наум Гальперович.
На встрече было сказано много душевных слов про автора, который умеет своим творчеством прославлять свою малую родину, а через нее — нашу Беларусь. Выступили представители Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Полоцкого райисполкома, посольства Армении в Беларуси, известные белорусские писатели.
Настоящим подарком для собравшихся стали прозвучавшие эссе Наума Гальперовича в исполнении легенд белорусского радио — Олега Винярского и Маргариты Захария. Исполнялись песни на слова Наума Гальперовича и отрывки из его поэтических и прозаических произведений. -0-