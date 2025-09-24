«Про родину, маму и любовь». Книга Наума Гальперовича «Чырвоны мост» презентована в Доме дружбы

«Книга рождалась на протяжении всей моей жизни, поскольку Полоцк — город моего детства, который я люблю и которым горжусь. Недаром эта книга начинается с моих детских лет, когда пришло понимание, что Полоцк — это история Беларуси и, конечно, в книгу вошли мои ранние зарисовки. В книге — история жизни моих родителей, моей мамы, моих близких. И все это также история Полоцка. В книге отражены судьбы людей моего поколения, которые любят свой край, город, родителей. И сейчас, когда в мире столько негатива, особенно четко понимаешь, что самое главное это любовь к земле, к родным, друзьям. Конечно, в книге много личного, но ведь именно через личное хорошо видны общие ценности, духовность, братство и дружба. Мне очень хотелось, чтобы книга была доброй, про добрые отношения и дела», — поделился Наум Гальперович.