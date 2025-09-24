Европа планирует блокировать Калининградскую область? Военный эксперт назвал возможные сценарии

«Самая напряженная обстановка сегодня в Балтике — в районе Усть-Луги и Калининградской области. И они (европейские страны. — Прим. БЕЛТА) хотят осуществить не что иное, как блокирование всего этого. И это блокирование не будет классическим, которое дает повод для объявления войны. Там могут, например, утонуть один или два танкера “теневого флота”. Может что-то случиться с каким-то газопроводом или трубопроводом. Будут объявлены соответствующие мероприятия — например, карантин. А за снятие этого карантина потребуют какие-либо уступки с той же России», — сказал Андрей Богодель.