Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В станице Выселки на Кубани завершают капитальный ремонт тепловой сети

Специалисты работают на переулке Лермонтова и на улицах Школьной, Красной и Коммунистической.

Капитальный ремонт тепловой сети подходит к концу в станице Выселки на Кубани. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в учреждении «Муниципальное строительство».

Специалисты работают на переулке Лермонтова и на улицах Школьной, Красной и Коммунистической. Они уже убрали более 3,5 тыс. м старых труб, полностью смонтировали надземную часть трубопровода, присоединили трубопровод к зданиям. Сейчас строители занимаются заменой подземной части теплотрассы. Работы планируют завершить до 30 сентября.

«Реализация нацпроекта “Инфраструктура для жизни” демонстрирует заботу о благополучии каждого выселковца», — подчеркнул заместитель главы Выселковского сельского поселения Вадим Кравченко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.