В станице Выселки на Кубани завершают капитальный ремонт тепловой сети

Капитальный ремонт тепловой сети подходит к концу в станице Выселки на Кубани. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в учреждении «Муниципальное строительство».
Специалисты работают на переулке Лермонтова и на улицах Школьной, Красной и Коммунистической. Они уже убрали более 3,5 тыс. м старых труб, полностью смонтировали надземную часть трубопровода, присоединили трубопровод к зданиям. Сейчас строители занимаются заменой подземной части теплотрассы. Работы планируют завершить до 30 сентября.
«Реализация нацпроекта “Инфраструктура для жизни” демонстрирует заботу о благополучии каждого выселковца», — подчеркнул заместитель главы Выселковского сельского поселения Вадим Кравченко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.