В поселке Новый Городок в Кузбассе скоро завершат ремонт двух медучреждений

Ремонт двух медицинских учреждений скоро завершат в поселке городского типа Новый Городок в Кузбассе в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.
Работы проводятся в поликлинике для взрослого населения и женской консультации Беловской городской многопрофильной больницы. На сегодняшний день в поликлинике ремонт фасада выполнен на 90%: заменены оконные блоки, полы и отопительная система, отремонтированы входные зоны, также завершается облицовка главного входа. Ремонт женской консультации выполнили на 92%, в учреждении продолжается реставрация кровли. Полностью работы завершат этой осенью.
Всего по нацпроекту в этом году в Кузбассе планируют отремонтировать 32 объекта здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.