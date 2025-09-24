Решетка-гриль и миска из нержавейки. Почему санслужба запретила их продажу в Гомеле

В сентябре специалисты госсаннадзора выявили в областном центре несоответствующую гигиеническим требованиям продукцию. Так, изъята из продажи партия решеток-гриль для мангала (артикул GR-328, китайского производства), не соответствующая требованиям по физико-химическим показателям безопасности — миграция железа в модельную среду превышала допустимые значения.