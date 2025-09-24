Решетка-гриль и миска из нержавейки. Почему санслужба запретила их продажу в Гомеле

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Какие партии товаров изъяты из продажи с начала сентября в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В сентябре специалисты госсаннадзора выявили в областном центре несоответствующую гигиеническим требованиям продукцию. Так, изъята из продажи партия решеток-гриль для мангала (артикул GR-328, китайского производства), не соответствующая требованиям по физико-химическим показателям безопасности — миграция железа в модельную среду превышала допустимые значения.
Аналогичное несоответствие касалось и мисок из нержавеющей стали с неограниченным сроком службы. Посуда китайского производства также изъята из продажи.
Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения данной продукции. -0-