В Калининградской области объявили допотбор на гранты в сфере туризма

«В этом году министерством уже распределено более 117 миллионов рублей в виде грантов на развитие сферы туризма. Их получают 27 проектов-победителей. Благодаря национальному проекту появилась дополнительная возможность поддержать проекты, направленные на развитие национальных туристических маршрутов (НТМ) и приобретение туристского оборудования. Заявитель может получить до 10 миллионов рублей на условиях софинансирования не менее 50% общей стоимости проекта из собственных или привлеченных средств», — рассказали в региональном министерстве по культуре и туризму.