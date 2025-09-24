В Калининградской области объявили допотбор на гранты в сфере туризма

Дополнительный конкурсный отбор на грантовую поддержку туристических проектов завершится в Калининградской области 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона. Такая финансовая поддержка отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«В этом году министерством уже распределено более 117 миллионов рублей в виде грантов на развитие сферы туризма. Их получают 27 проектов-победителей. Благодаря национальному проекту появилась дополнительная возможность поддержать проекты, направленные на развитие национальных туристических маршрутов (НТМ) и приобретение туристского оборудования. Заявитель может получить до 10 миллионов рублей на условиях софинансирования не менее 50% общей стоимости проекта из собственных или привлеченных средств», — рассказали в региональном министерстве по культуре и туризму.
В ходе развития национальных турмаршрутов средства гранта можно направить на обустройство и модернизацию туристских ресурсов. Например, на их адаптацию для людей с ограниченными возможностями здоровья, обустройство информационного центра или санитарного модуля на маршруте. Второе направление конкурсного отбора позволяет получить средства на покупку пляжных шезлонгов, лежаков, зонтов, велосипедов, байдарок, сапбордов и другого оборудования. Заявку на участие можно оформить по ссылке.
Напомним, в Калининградской области функционируют два национальных туристических маршрута — «Янтарная мозаика» и «Путешествия мечты».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.