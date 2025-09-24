На пляжах Турции кратно увеличилась вероятность подхватить инфекцию: что может грозить

На пляже Клеопатра в Алании обнаружен сброс сточных вод в море. Уровень загрязнения превышает норму в тысячу раз. Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасно купание в такой воде.
По словам эксперта, морская соль не уничтожает все микробы, как считают некоторые. Соленость воды около 3,5% не препятствует выживанию и распространению опасных бактерий и вирусов. Попадание такой воды в организм может вызвать диарею, гастроэнтерит или дизентерию, отметила Турская.
Врач добавила, что если на коже есть ссадины, возможны инфекции, вызванные стафилококками или вибрионами. Бактерия Vibrio vulnificus особенно опасна — она провоцирует гнойные воспаления и, в редких случаях, сепсис. Зараженная вода, попавшая в уши или нос, может привести к отиту, синуситу или воспалению миндалин, что чаще встречается у детей.
Турецкие врачи ранее сообщили об угрозе на курортах. По данным газеты Milliyet, в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях найдены бактерии Vibrio, способные вызвать холеру. Доктор Угур Аферин из Стамбула пояснил, что эти бактерии активно размножаются в теплой соленой воде.