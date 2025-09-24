Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа сравнили с бегемотом: европейским политикам советуют «прислушаться к своему внутреннему натуралисту»

FP: ЕС в отношениях с Трампом попал в ситуацию, похожую на нападение бегемота.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны в отношениях с президентом США Дональдом Трампом попали в ситуацию, похожую на нападение бегемота. Об этом сообщает издание Foreign Policy (FP).

«На первый взгляд эти животные кажутся спокойными, медлительными и безмятежными. Однако внешний вид может быть обманчивым. Те, кто пережил встречу с бегемотом, рассказывают о непредсказуемых и свирепых атаках», — говорится в материале.

Обозреватели подчеркивают, что лидеры стран Европы столкнулись с разъяренным бегемотом в лице Трампа, политика которого непредсказуема и быстро меняется — никто не знает, собирается ли президент США отступить или атаковать в той или ной ситуации. По мнению издания, европейским политикам стоит прислушаться к своему «внутреннему натуралисту», выучив урок из встреч с бегемотами в дикой природе.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Politico, что лидеры Евросоюза перестали смеяться над Трампом, теперь испытывая тревогу и страх, поскольку не могут управлять главой США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше