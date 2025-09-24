Трампа сравнили с бегемотом: европейским политикам советуют «прислушаться к своему внутреннему натуралисту»

Обозреватели подчеркивают, что лидеры стран Европы столкнулись с разъяренным бегемотом в лице Трампа, политика которого непредсказуема и быстро меняется — никто не знает, собирается ли президент США отступить или атаковать в той или ной ситуации. По мнению издания, европейским политикам стоит прислушаться к своему «внутреннему натуралисту», выучив урок из встреч с бегемотами в дикой природе.