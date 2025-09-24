Трампа сравнили с бегемотом: европейским политикам советуют «прислушаться к своему внутреннему натуралисту»

Европейские страны в отношениях с президентом США Дональдом Трампом попали в ситуацию, похожую на нападение бегемота. Об этом сообщает издание Foreign Policy (FP).
«На первый взгляд эти животные кажутся спокойными, медлительными и безмятежными. Однако внешний вид может быть обманчивым. Те, кто пережил встречу с бегемотом, рассказывают о непредсказуемых и свирепых атаках», — говорится в материале.
Обозреватели подчеркивают, что лидеры стран Европы столкнулись с разъяренным бегемотом в лице Трампа, политика которого непредсказуема и быстро меняется — никто не знает, собирается ли президент США отступить или атаковать в той или ной ситуации. По мнению издания, европейским политикам стоит прислушаться к своему «внутреннему натуралисту», выучив урок из встреч с бегемотами в дикой природе.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Politico, что лидеры Евросоюза перестали смеяться над Трампом, теперь испытывая тревогу и страх, поскольку не могут управлять главой США.