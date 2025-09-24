Более 95 тысяч человек посетили ярмарку «Волжская волна» в Саратове

Книжную ярмарку «Волжская волна» в Саратове посетили более 95 тыс. человек. Мероприятие прошло с 18 по 21 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
«Я искренне рада, что Саратовская область лидирует в организации культурно-просветительских событий. В 2025 году фестиваль “Волжская волна” превзошел все ожидания, став главным региональным литературным событием осени и праздником для всех книголюбов и ценителей интеллектуального общения. Жители Саратовской области смогли увидеть, как развивается книжная индустрия, встретиться с авторами, поучаствовать в дискуссиях и автограф-сессиях», — рассказала министр культуры региона Наталия Щелканова.
Организаторы отметили, что в этом году ярмарку посетили более 95 тыс. человек, что стало рекордным количеством за всю историю проведения мероприятия. Такой интерес во многом обусловлен тем, что фестиваль проходил на центральной пешеходной улице города.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.