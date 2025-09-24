Ричмонд
Косметолог Амосова рассказала, как вернуть сияние коже осенью

Для возвращения сияния необходимо отшелушивание с последующим активным увлажнением.

Осенний уход за кожей требует использования пилингов для восстановления после летнего солнца. Такие рекомендации дала дерматолог-косметолог Галина Амосова в интервью «Газете.Ru».

Эксперт пояснила, что для возвращения сияния необходимо отшелушивание с последующим активным увлажнением. Для разных типов кожи рекомендованы разные средства интенсивные пилинги для жирной, деликатные формулы с антиоксидантами для сухой и ферментные составы для чувствительной. Амосова также подчеркнула важность продолжения использования SPF-средств осенью.

Врач-косметолог Валерия Алифанова в беседе с радио Sputnik предупредила о росте числа псевдоспециалистов на рынке красоты. Она рекомендовала проверять лицензию клиники, документы врача и заключать договор на оказание услуг, избегая подозрительно низких цен.

Ранее врач Татьяна Мещерякова перечислила главные продукты для красоты и здоровья.