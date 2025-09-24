Косметолог Амосова рассказала, как вернуть сияние коже осенью

Эксперт пояснила, что для возвращения сияния необходимо отшелушивание с последующим активным увлажнением. Для разных типов кожи рекомендованы разные средства интенсивные пилинги для жирной, деликатные формулы с антиоксидантами для сухой и ферментные составы для чувствительной. Амосова также подчеркнула важность продолжения использования SPF-средств осенью.