Косметолог Амосова рассказала, как вернуть сияние коже осенью

Осенний уход за кожей требует использования пилингов для восстановления после летнего солнца. Такие рекомендации дала дерматолог-косметолог Галина Амосова в интервью «Газете.Ru».
Эксперт пояснила, что для возвращения сияния необходимо отшелушивание с последующим активным увлажнением. Для разных типов кожи рекомендованы разные средства интенсивные пилинги для жирной, деликатные формулы с антиоксидантами для сухой и ферментные составы для чувствительной. Амосова также подчеркнула важность продолжения использования SPF-средств осенью.
Врач-косметолог Валерия Алифанова в беседе с радио Sputnik предупредила о росте числа псевдоспециалистов на рынке красоты. Она рекомендовала проверять лицензию клиники, документы врача и заключать договор на оказание услуг, избегая подозрительно низких цен.
