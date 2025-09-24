В Карачаево-Черкесии приступили к работе девять земских учителей

«Это не просто цифра — это реальные люди, сделавшие осознанный выбор в пользу села, в пользу детей, которым важен качественный учитель рядом. Среди них — восемь наших земляков и один педагог из Краснодарского края, что говорит о растущей привлекательности нашей республики для жизни и профессиональной реализации. Особенно символично и то, что один из педагогов — выпускник той самой школы, куда вернулся уже в роли учителя», — отметил глава республики Рашид Темрезов в своем официальном канале в мессенджере MAX.