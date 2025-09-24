В Карачаево-Черкесии приступили к работе девять земских учителей

Девять педагогов начали работать в школах, расположенных в сельских населенных пунктах Карачаево-Черкесской Республики, с 1 сентября по программе «Земский учитель», реализующейся при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
«Это не просто цифра — это реальные люди, сделавшие осознанный выбор в пользу села, в пользу детей, которым важен качественный учитель рядом. Среди них — восемь наших земляков и один педагог из Краснодарского края, что говорит о растущей привлекательности нашей республики для жизни и профессиональной реализации. Особенно символично и то, что один из педагогов — выпускник той самой школы, куда вернулся уже в роли учителя», — отметил глава республики Рашид Темрезов в своем официальном канале в мессенджере MAX.
За все время реализации программы «Земский учитель» в Карачаево-Черкесии, с 2020 года, государственную поддержку в виде единовременной выплаты в 1 млн рублей получил 61 учитель. Кроме того, победителям программы «Земский учитель» с 2022 года доступна региональная выплата в размере 100 тыс. рублей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.