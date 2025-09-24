Стал известен шорт-лист Букеровской премии 2025 года

Сьюзан Чой, Кэти Китамура и Бен Марковиц в первый раз попали в шорт-лист Букеровской премии. В перечне присутствует один из предыдущих лауреатов — Киран Десаи, получившая премию в 2006 году за свою книгу «Наследство утраты». Ее мать Аниту Десаи трижды номинировали на Букеровскую премию.