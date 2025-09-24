Стал известен шорт-лист Букеровской премии 2025 года

Организационный комитет Букеровской премии по литературе в среду, 24 сентября, опубликовал короткий список претендентов на одну из самых престижных литературных наград, которую вручают в Великобритании. В перечень вошли книги «Остаток нашей жизни» Бена Марковица, «Вспышка» Сьюзан Чой, «Прослушивание» Кэти Китамуры, «Земля зимой» Эндрю Миллера, «Плоть» Дэвида Салэя и «Одиночество Сони и Санни» за авторством Киран Десаи.
Сьюзан Чой, Кэти Китамура и Бен Марковиц в первый раз попали в шорт-лист Букеровской премии. В перечне присутствует один из предыдущих лауреатов — Киран Десаи, получившая премию в 2006 году за свою книгу «Наследство утраты». Ее мать Аниту Десаи трижды номинировали на Букеровскую премию.
Лауреата Букеровской премии 2025 года объявят на церемонии, которая состоится 10 ноября в Лондоне. Автор-победитель получит 50 тысяч фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей — прим. «ВМ»), передает сайт премии.
Лауреатом Букеровской премии 2024 года стала британская писательница Саманта Харви, написавшая роман «На орбите». Он повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.