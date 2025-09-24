В Калининграде еще 80 человек обучат экскурсоведению

Обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Экскурсоведение» в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ) в этом году пройдут 80 человек, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Подготовка специалистов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Прием заявок на бесплатное обучение проводился на конкурсной основе. Теперь участники программы три месяца будут посещать аудиторные занятия и выездные экскурсии.
Напомним, Министерство по культуре и туризму Калининградской области совместно с БФУ организует курсы по направлению «Экскурсоведение» ежегодно с 2015 года. За этот период переподготовку за счет областного бюджета прошли более 500 специалистов, большинство из которых работают по туристическому профилю в регионе.
Всего в Калининградской области работают около 600 экскурсоводов и гидов-переводчиков, из них 422 уже прошли профессиональную аттестацию.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.