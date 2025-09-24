ИИ по-русски: в чем главные преимущества отечественных нейросетей

Эксперт отметила, что российские нейросети пока уступают зарубежным аналогам в обработке информации. Однако разработчики постоянно улучшают свои продукты, и их качество растёт. Бастрыкина добавила, что россиянам не обязательно срочно переходить на отечественные ИИ-платформы. По её мнению, лучше протестировать разные нейросети и выбрать ту, которая лучше подходит для конкретных задач.