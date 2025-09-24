ИИ по-русски: в чем главные преимущества отечественных нейросетей

Российские IT-специалисты всё чаще выбирают отечественные платформы искусственного интеллекта. Это связано с их преимуществами для пользователей рунета. При этом технологии ИИ становятся популярными не только среди профессионалов, но и среди обычных граждан. Руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала о плюсах российских нейросетей.
По словам Бастрыкиной, отечественные ИИ-системы лучше понимают русский язык. Они позволяют создавать запросы и общаться без знания английского, а также работают без необходимости подключения VPN.
Эксперт отметила, что российские нейросети пока уступают зарубежным аналогам в обработке информации. Однако разработчики постоянно улучшают свои продукты, и их качество растёт. Бастрыкина добавила, что россиянам не обязательно срочно переходить на отечественные ИИ-платформы. По её мнению, лучше протестировать разные нейросети и выбрать ту, которая лучше подходит для конкретных задач.
Ранее сообщалось, что в России активно применяют искусственный интеллект в здравоохранении. Глава ФОМС Илья Баланин рассказал, что за полгода нейросети обработали 2,7 миллиона медицинских исследований по всей стране.