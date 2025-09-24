В Подмосковье пациентке удалили опухоль весом 1,5 килограмма

Врачи из Зарайской больницы прооперировали 73-летнюю пациентку с крупным новообразованием в области спины, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
По словам медиков, женщина знала об опухоли 20 лет, однако боялась делать операцию, в результате чего новообразование увеличилось до гигантских размеров.
«Результаты не подтвердили злокачественный характер новообразования. Во время вмешательства мы полностью удалили опухоль и выполнили кожную пластику для восстановления целостности тканей», — приводит слова заведующего хирургическим отделением Павла Комарова пресс-служба ведомства.
