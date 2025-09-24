Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье пациентке удалили опухоль весом 1,5 килограмма

Женщина знала об опухоли 20 лет, однако боялась делать операцию.

Источник: Аргументы и факты

Врачи из Зарайской больницы прооперировали 73-летнюю пациентку с крупным новообразованием в области спины, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По словам медиков, женщина знала об опухоли 20 лет, однако боялась делать операцию, в результате чего новообразование увеличилось до гигантских размеров.

«Результаты не подтвердили злокачественный характер новообразования. Во время вмешательства мы полностью удалили опухоль и выполнили кожную пластику для восстановления целостности тканей», — приводит слова заведующего хирургическим отделением Павла Комарова пресс-служба ведомства.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что российская вакцина от рака готова к применению.