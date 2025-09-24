Забывшую паспорт в самолете туристку допросили и запугали пограничники

— Она говорит, что полиция «посмеялась» над ней и сказала, что ей, возможно, придется ждать пять дней депортационного рейса в Эдинбург, несмотря на то что самолет, на котором она прибыла, все еще находился на взлетно-посадочной полосе, — передает таблоид Daily Mail.