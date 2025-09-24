Забывшую паспорт в самолете туристку допросили и запугали пограничники

Жительница Великобритании забыла паспорт в самолете после приземления в аэропорту Марракеша. 22-летняя девушка попыталась вернуться за документом, но вместо этого оказалась на допросе у пограничников, которые начали ее запугивать.
Стюардессы не позволили туристке вернуться на борт судна из-за правил авиакомпании. Одна из них решила сама поискать паспорт пассажирки, но вернулась с пустыми руками. Однако позже документ все-таки нашли именно там, где и сидела британка. Девушку тем временем забрали на допрос, где пограничники смеялись над случившимся и называли путешественницу «маленькой девочкой».
— Она говорит, что полиция «посмеялась» над ней и сказала, что ей, возможно, придется ждать пять дней депортационного рейса в Эдинбург, несмотря на то что самолет, на котором она прибыла, все еще находился на взлетно-посадочной полосе, — передает таблоид Daily Mail.
Пассажирка столкнулась с унижением со стороны сотрудницы авиакомпании Qantas в аэропорту Брисбена — ее попросили прикрыть декольте из уважения к представителям других национальностей в воздушной гавани. По словам женщины, она была одета в белые шорты, розовое боди и белый вязаный кардиган.