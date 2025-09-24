Ричмонд
Полина Гагарина рассказала, как не справилась с заданием восьмилетней дочери

В своих социальных сетях певица Полина Гагарина опубликовала видео, на котором делает домашнее задание с восьмилетней дочерью Мией. Артистка призналась, что не смогла помочь ей с домашним заданием по математике.

— Я только с пятого раза поняла, о чем вообще идет речь, — поделилась она.

Кроме того, артистка поделилась видео, на котором Мия спрашивает ее, как правильно перенести слово «кузнечик» на новую строку.

— Можно оставить кузнеч, а -ик перенести? — поинтересовалась девочка.

Гагарина кивнула в ответ и сказала: «подумай». В комментариях поклонники певицы умилились видеороликом и отметили старания ее дочери в выполнении школьных заданий.

В июне во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас ведущий задал вопрос: сколько будет восемь умножить на четыре. В ответ на это глава министерства сначала попыталась уйти от ответа, сказав, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос задали снова, честно и открыто призналась, что не знает.