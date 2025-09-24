Полина Гагарина рассказала, как не справилась с заданием восьмилетней дочери

В июне во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас ведущий задал вопрос: сколько будет восемь умножить на четыре. В ответ на это глава министерства сначала попыталась уйти от ответа, сказав, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос задали снова, честно и открыто призналась, что не знает.