«Увеличили площади, овощ показывает себя хорошо». В Щучинском районе собирают урожай лука

24 сентября, Щучинский район /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе собирают урожай лука, передает корреспондент БЕЛТА.
В ОАО «Василишки» традиционно занимаются выращиванием так называемого борщевого набора. Здесь трудолюбиво и со знанием дела растят лук, морковь, столовую свеклу, капусту и картофель. В хозяйстве под него отведено 70 га, морковь занимает 4 га, капуста −10 га, столовая свекла — 2 га. Свеклу местные аграрии уже убрали, после уборки лука приступят к сбору урожая моркови, а в октябре — капусты.
В этом году в связи с востребованностью овоща в хозяйстве увеличили площади под лук на 6 га (до 16 га). «Высеяли в этом году четыре сорта, немного сменив сортовой состав. Мы получили очень хорошую урожайность в прошлом году — 56 т/га. И в этом году овощ показывает себя хорошо. Уверен, что не ниже уровня прошлого года будет. На сегодняшний день получаем 50 т/га», — рассказал руководитель ОАО «Василишки» Антон Бурнос.
Лук здесь убирают с помощью картофелеуборочного комбайна, к которому в прошлом году была докуплена специальная приставка. «Так лук не травмируется при сборе, намного мы сократили людские ресурсы на эти работы. Машины сразу отвозят лук на овощехранилище, где его сортируют и кладут на хранение», — добавил директор хозяйства.
В поле за рулем трудится Викентий Арлукевич. Механизатор делится, что уже второй сезон занят на уборке лука. «До этого тоже работы хватало: картошку убирал, прессовал солому, кормление — все работы, — говорит аграрий. — Главное в любом деле, чтобы техника не подводила — наладить все, посмотреть хорошо». Викентий Арлукевич трудится в «Василишках» уже порядка 18 лет, работать на земле решил по примеру отца, тот был в хозяйстве трактористом. В зависимости от погоды, здесь убирают порядка 1 га с луком в день. Уже убрано 8 га, на завершение работ потребуется около восьми дней.
В хозяйстве кипит работа — идет закладка будущего урожая — сев озимых зерновых. «Мы уже посеяли более 66% от плана, он у нас не маленький — 5,4 тыс. га», — констатировал руководитель хозяйства. На этой неделе здесь приступят к уборке подсолнечника (250 га), который, по оценкам специалистов, лучше в сравнении с прошлым годом. Раньше в хозяйстве приступили и к уборке сахарной свеклы. «Мы обычно в конце сентября начинали, и у нас уже убрано 48% площадей в 600 га. Первые машины пошли на сахарный комбинат уже 26 августа. Культура была готова к уборке, созрела. Свекла очень хороший предшественник для озимых культур, поэтому те поля, где убрана свекла, мы уже засеяли», — сказал он.
Крупнорогатого скота здесь более 17 тыс. голов, из них — 5,4 тыс. дойного стада, а еще — 82 тыс. свиней. «Хозяйство огромное. Планы заготовить 73 тыс. т силоса, 65 тыс. т сенажа — это каждодневный труд и немалый. Задействовано 8 кормоуборочных комплексов, обходимся своими силами, стороннюю технику не привлекаем. Теперь важен темп, потому что идем к зиме и каждый погожий день вырывать надо, закладывать, пока продукция не потеряла качества», — отметил Антон Бурнос.
В этом году в «Василишках» стали выращивать зеленоукосную рожь на сенаж. «Эта культура позволяет уже в конце весны получить свежий корм, поэтому под зеленоукосную рожь мы отвели 500 га. Раньше делали ставку на сурепицу, но рожь по своим характеристикам лучше, — сказал Антон Бурнос. — В этом году из-за температурного сдвига мы немножко опаздываем к уровню прошлого года, но это никак не сказывается на качестве, урожайность кукурузы на силос тоже немаленькая — 440 ц/га».
«Сентябрь для всех аграриев самый сложный месяц, жатва — это две недели, максимум три, определенного напряга на одном участке работы. А осень — это, как в народе говорят, работ восемь. Надо и овощи убрать, посеять, кукурузу убрать на силос и на зерно, подготовить травы к зимовке, убрать сахарную свеклу, провести подкормки озимых зерновых, рапс правильно подготовить к зимовке. И люди наши настроены на работу, хоть и немножко подустали — не было перерыва между уборкой зерновых и активной фазой посевной. Только закончили уборку зерновых — и сразу включились в сев озимого рапса», — резюмировал Антон Бурнос. -0-Фото Леонида Щеглова.