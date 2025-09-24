«Увеличили площади, овощ показывает себя хорошо». В Щучинском районе собирают урожай лука

В хозяйстве кипит работа — идет закладка будущего урожая — сев озимых зерновых. «Мы уже посеяли более 66% от плана, он у нас не маленький — 5,4 тыс. га», — констатировал руководитель хозяйства. На этой неделе здесь приступят к уборке подсолнечника (250 га), который, по оценкам специалистов, лучше в сравнении с прошлым годом. Раньше в хозяйстве приступили и к уборке сахарной свеклы. «Мы обычно в конце сентября начинали, и у нас уже убрано 48% площадей в 600 га. Первые машины пошли на сахарный комбинат уже 26 августа. Культура была готова к уборке, созрела. Свекла очень хороший предшественник для озимых культур, поэтому те поля, где убрана свекла, мы уже засеяли», — сказал он.