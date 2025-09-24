Правовые профсоюзные приемы пройдут в регионах 25 сентября

Профсоюзные специалисты на постоянной основе консультируют и принимают от граждан обращения, связанные с трудовой деятельностью. Чаще всего они касаются режима рабочего времени, своевременности и полноты расчета с работниками. Также граждан интересуют возможности предоставления дополнительных гарантий молодым специалистам, варианты отдыха и оздоровления, а также льготы от профсоюза. «Поступают вопросы и от работников, которые не являются членами профсоюза, но в то же время хотят получать дополнительные гарантии, определенными в колдоговоре. В каждом случае профсоюзные специалисты стараются дать исчерпывающий ответ», — пояснили в пресс-службе.