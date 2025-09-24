Правовые профсоюзные приемы пройдут в регионах 25 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы 25 сентября возобновляют свою работу после летнего перерыва, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.
По традиции в последний четверг месяца профсоюзные юристы непосредственно в регионах — в организаций и на предприятиях — окажут гражданам квалифицированную юридическую помощь по вопросам, связанным с трудовыми отношениями.
Как рассказали в ФПБ, выездные правовые приемы всегда востребованы. Так, только в январе — мае этого года на правовой прием обратились свыше 2,6 тыс. человек. Большая часть обращений связана с трудовым законодательством: продление трудовых отношений, предоставление трудовых и социальных отпусков, выплаты по коллективным договорам.
Профсоюзные специалисты на постоянной основе консультируют и принимают от граждан обращения, связанные с трудовой деятельностью. Чаще всего они касаются режима рабочего времени, своевременности и полноты расчета с работниками. Также граждан интересуют возможности предоставления дополнительных гарантий молодым специалистам, варианты отдыха и оздоровления, а также льготы от профсоюза. «Поступают вопросы и от работников, которые не являются членами профсоюза, но в то же время хотят получать дополнительные гарантии, определенными в колдоговоре. В каждом случае профсоюзные специалисты стараются дать исчерпывающий ответ», — пояснили в пресс-службе.
Одновременно с правовыми приемами в трудовых коллективах проводятся дни правового просвещения и правовой культуры, во время которых сотрудникам фактически прямо на рабочих местах профсоюзные юристы разъясняют наиболее актуальные правовые вопросы. За 5 месяцев этого года в таких мероприятиях приняли участие около 17 тыс. человек.
Также обратиться за помощью к профсоюзным юристам можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или обратиться через специальный сервис на интернет-портале ФПБ. Кроме того, обращения принимает и Межотраслевой мониторинговый центр ФПБ, специалисты которого работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный: 8 801 100 1111.-0-