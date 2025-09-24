Врач рассказала о первых признаках инсульта: эти симптомы нельзя игнорировать

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала о ранних признаках инсульта, которые важно распознавать вовремя. По ее словам, инсульт развивается очень быстро, и чем раньше пациент попадет в больницу, тем выше шанс сохранить здоровье. Об этом пишет RT.
— Инсульт — острое нарушение кровообращения мозга — развивается остро, в течение нескольких секунд или минут, а далее может прогрессировать, — отметила Демьяновская.
Врач подчеркнула, что первые симптомы могут проявляться как резкая усталость, онемение лица, руки или ноги, часто только с одной стороны, а также «непослушный язык», когда человек не может правильно произнести слова.
Другие тревожные признаки включают нарушение зрения, трудности с пониманием речи, сильную головную боль или головокружение, а также потерю равновесия. Медик предупредила, что нельзя игнорировать эти симптомы или пытаться лечить их самостоятельно.
Для быстрой проверки невролог посоветовала попросить человека улыбнуться или поднять руки. При инсульте улыбка может быть кривой, а поднять руки будет трудно. Ожидать помощи необходимо, не перемещая пострадавшего.