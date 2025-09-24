Диспансеризацию прошли 16 тыс. жителей Нягани

В ходе скрининга медицинские работники обнаружили у няганцев более 17 тыс. факторов риска, которые в будущем могли стать толчком для развития серьезных заболеваний. Повышенные показатели холестерина и глюкозы в крови выявили у более чем у 6,3 тыс. и 3,2 тыс. человек соответственно. Около 5,3 тыс. человек направили на второй этап обследования, по результатам которого у 14 пациентов впервые диагностированы и подтверждены злокачественные новообразования (преимущественно у мужчин и женщин старшей возрастной группы). Среди впервые выявленных заболеваний — 200 случаев нарушений системы кровообращения (повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, варикоз). Сахарный диабет второго типа подтвержден у 39 человек. У шестерых пациентов диагностированы заболевания органов пищеварения, у четверых — органов дыхания. До конца года медики Нягани планируют охватить диспансеризацией еще около 8 тыс. человек.