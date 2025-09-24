Медведицу в США застрелили после нападения на 90-летнюю посетительницу магазина

Правоохранители в американском штате Нью-Джерси застрелили медведицу, которая напала на 90-летнюю посетительницу магазина. Сперва хищница проникла в другую торговую точку, но быстро ушла оттуда, не причинив никакого ущерба. Позже она атаковала соседний ресторан, где гонялась за сотрудниками и напала на собаку владельца.
— Затем медведь вернулся в магазин Dollar General, где напал на 90-летнюю женщину. Вскоре после этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили медведя на парковке. Они последовали за медведицей через улицу и решили, что ее нужно убить, передает таблоид Daily Mail.
В американском штате Пенсильвания трагически оборвалась жизнь 35-летней Келли Энн Уолц: ее насмерть загрыз «ручной» медведь по кличке Тедди. Страшная сцена разыгралась на глазах у соседских детей, наблюдавших за происходящим из окна.
В Греции местный житель, Христос Ставрианидис, погиб после нападения медведя в лесу. Последние минуты своей жизни он успел запечатлеть на камеру смартфона. Инцидент произошел, когда Ставрианидис вместе с другом, Димитрисом Киороглу, и его собакой отправился в лес изучать обломки самолета.