Замдиректора промпредприятия Минской области предстанет перед судом за взятку в Br370 тыс

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заместителя директора по коммерческим вопросам одного из крупных государственных промышленных предприятий Минской области, а также руководителя субъекта хозяйствования частной формы собственности — они обвиняются в получении и даче взяток соответственно, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.