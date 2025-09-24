Замдиректора промпредприятия Минской области предстанет перед судом за взятку в Br370 тыс

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заместителя директора по коммерческим вопросам одного из крупных государственных промышленных предприятий Минской области, а также руководителя субъекта хозяйствования частной формы собственности — они обвиняются в получении и даче взяток соответственно, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.
По материалам дела замдиректора госпредприятия с июля 2023 года по май 2024 года получал взятки в особо крупных и крупных размерах. Взамен обеспечивал регулярные, своевременные и необходимые по количеству и номенклатуре поставки продукции в адрес коммерческих структур.
Установлено, что сумма взяток формировалась с учетом определенного процента от стоимости поставленных изделий. Их совокупный размер превысил Br370 тыс. в эквиваленте.
Для обеспечения имущественных взысканий на имущество обвиняемых стоимостью более Br3,7 млн в ходе предварительного расследования наложен арест.
Кроме того, установлена причастность взяткодателя к совершению ряда экстремистских преступлений в 2020 году, среди которых — разжигание социальной вражды и розни.
В прокуратуре добавили, что другие лица, давшие взятки, освобождены от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст.431 УК. Они добровольно заявили о содеянном и активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых применена правильно, оснований для ее изменения либо отмены нет. -0-