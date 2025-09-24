В Новомосковском округе столицы построят детский сад

Детский сад построят на территории жилого комплекса в деревне Староселье Новомосковского административного округа Москвы в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.
Дошкольное учреждение будет состоять из двух прямоугольных секций: двухэтажной и трехэтажной. Они будут соединяться друг с другом под небольшим углом. Главный фасад детского сада украсят трехэтажные арочные окна.
«В основе архитектурной концепции лежит игра контрастов: плавные линии арочных витражей противопоставлены строгим прямоугольным окнам, а множество стеклянных поверхностей сбалансированы отделкой из массивных цементных плит. Такие решения создадут гармоничную композицию, где выверенная геометрия придаст зданию собранность и строгость, а обилие стекла — легкость и грациозность», — отметил Кузнецов.
Снаружи детский сад полностью облицуют белыми цементными плитами разных форм и размеров — за счет этого линии стыков сложатся в геометрический рисунок.
«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство социального объекта общей площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров. После того как застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ, наши сотрудники составят программу проверок. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз для проведения лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов, позволяющих оценить их соответствие утвержденным проектным решениям», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.