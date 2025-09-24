В столичном районе Метрогородок построят дом

Дом по программе реновации построят в районе Метрогородок, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На территории площадью 0,61 гектара по адресу: Открытое шоссе, земельный участок 27/6, появится здание площадью около 40 тысяч квадратных метров. Возведение дома ориентировано на создание комфортных условий для новоселов», — добавила Княжевская.
Новостройку возведут в районе со сложившейся транспортной инфраструктурой, а также с зелеными скверами и лесопарковым комплексом в пешей доступности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.