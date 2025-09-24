Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столичном районе Метрогородок построят дом

Рядом с новостройкой уже имеется сложившаяся транспортная инфраструктура.

Дом по программе реновации построят в районе Метрогородок, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«На территории площадью 0,61 гектара по адресу: Открытое шоссе, земельный участок 27/6, появится здание площадью около 40 тысяч квадратных метров. Возведение дома ориентировано на создание комфортных условий для новоселов», — добавила Княжевская.

Новостройку возведут в районе со сложившейся транспортной инфраструктурой, а также с зелеными скверами и лесопарковым комплексом в пешей доступности.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.