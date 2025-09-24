Ричмонд
Россиянам рассказали о главном способе защитить себя от мошенников

Адвокат Кучерена призвал быть более бдительными при вопросах о личных данных.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Общественного совета при МВД России и адвокат Анатолий Кучерена призвал граждан быть бдительными при получении телефонных звонков от незнакомцев, которые запрашивают личную информацию. Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что государственные органы действуют строго по установленным правилам и процедурам, когда обращаются к гражданам.

Кучерена пояснил, что если кто-то пытается вмешаться в личную жизнь и получить данные, человек должен насторожиться и выяснить, кто звонит и с какой целью.

Пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России сообщила, что использование символики ведомства, включая герб и аббревиатуру МВД, в мессенджерах является явным признаком мошенничества. В министерстве уточнили, что официальные структуры, в том числе МВД, не используют мессенджеры для общения с гражданами или решения важных вопросов, таких как уведомления о блокировке аккаунтов.