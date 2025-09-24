Россиянам рассказали о главном способе защитить себя от мошенников

Пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России сообщила, что использование символики ведомства, включая герб и аббревиатуру МВД, в мессенджерах является явным признаком мошенничества. В министерстве уточнили, что официальные структуры, в том числе МВД, не используют мессенджеры для общения с гражданами или решения важных вопросов, таких как уведомления о блокировке аккаунтов.