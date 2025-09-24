Ричмонд
Politico: В офисе бывшего советника Трампа Болтона нашли секретные документы

У Джона Болтона якобы нашли секретные документы прошлой администрации Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В кабинете бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона были обнаружены «секретные документы», сообщает газета Politico.

«Агенты ФБР с ордером на обыск, выпущенным в прошлом месяце, обнаружили в офисе бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона секретные документы», — говорится в публикации.

Среди найденных материалов — папки с пометками «конфиденциально» и «секретно», а также электронные письма, которые могли содержать секретную информацию.

По информации, опубликованной в New York Times, эти письма могли быть перехвачены разведкой другой страны. На данный момент неизвестно, какая именно страна осуществила перехват.

Ранее KP.RU сообщил, что агенты ФБР ворвались в дом Болтона еще 22 августа 2025 года. С тех пор ничего о секретных документах не сообщалось, вплоть до 24 сентября.

