Нутрициолог Чаевская назвала 5 специй, которые помогут не заболеть осенью

С куркумой, которая обладает мощным противовоспалительным эффектом, она рекомендовала готовить «золотое молоко» — теплое молоко с добавлением щепотки куркумы, черного перца и меда, а также добавлять специю в овощные или мясные блюда. Ее можно применять для ускорения выздоровления при простудах, отметила нутрициолог.