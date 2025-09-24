Нутрициолог Чаевская назвала 5 специй, которые помогут не заболеть осенью

Специи помогут поддержать здоровье и укрепить иммунитет в сезон простуд, заявила Пятому каналу нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская.
Так, она рекомендовала добавлять в горячий чай, супы, рагу и овощные блюда имбирь. Корицу, которая содержит множество антиоксидантов, снижает воспаление и помогает регулировать уровень сахара в крови эксперт посоветовала добавлять в каши, йогурты, смузи и фруктовые салаты, в чай или кофе.
По словам Чаевской, черный перец помогает стимулировать иммунитет, согревает и помогает очищать организм от токсинов. Его можно добавлять в супы, овощные запеканки, рагу и в напитки.
С куркумой, которая обладает мощным противовоспалительным эффектом, она рекомендовала готовить «золотое молоко» — теплое молоко с добавлением щепотки куркумы, черного перца и меда, а также добавлять специю в овощные или мясные блюда. Ее можно применять для ускорения выздоровления при простудах, отметила нутрициолог.
Кроме того, сильными антисептическими и обезболивающими свойствами обладает гвоздика. Ее можно добавлять в запеченные мясные блюда или печенье, а также использовать для ингаляций, рассказала Чаевская.
Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала RT, что некоторые продукты помогают осенью противостоять ОРВИ и улучшают настроение. Из белковых продуктов она рекомендовала употрелять мясо индейки и курицы, яйца, бобовые, тофу и кисломолочные продукты — йогурт без сахара, кефир, творог. Красная рыба поможет обеспечить организм жирными кислотами омега-3, дефицит которых может ослаблять иммунитет.
