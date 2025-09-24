Россия активно укрепляет свой цифровой суверенитет, чтобы противостоять попыткам Запада исказить исторические факты, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru.
По словам парламентария, важную роль в этом процессе играют отечественные социальные сети и платформы, созданные российскими специалистами. Он отметил, что разработка таких программ — сложная задача, но Россия способна ее решить.
Свинцов пояснил, что государство делает ставку на создание полностью независимых цифровых решений. Это включает суверенные соцсети, базы данных и алгоритмы искусственного интеллекта. Он выразил уверенность в успехе этой работы, несмотря на ее сложность. Депутат также указал на проблему распространения ложной информации на западных платформах, часто сгенерированной нейросетями. По его словам, бороться с этим трудно, но возможно.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад систематически пытается переписать историю Второй мировой войны. Она подчеркнула, что фальсификация исторических фактов стала ключевым элементом информационной войны против России.