Россия создает цифровой щит против фейков: как идет борьба с попытками переписать историю

Свинцов пояснил, что государство делает ставку на создание полностью независимых цифровых решений. Это включает суверенные соцсети, базы данных и алгоритмы искусственного интеллекта. Он выразил уверенность в успехе этой работы, несмотря на ее сложность. Депутат также указал на проблему распространения ложной информации на западных платформах, часто сгенерированной нейросетями. По его словам, бороться с этим трудно, но возможно.