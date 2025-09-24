От гигантов полей до огненного шоу. Как пройдет День машиностроителя в Гомеле

Официальный старт празднику в 12.30 задаст торжественное шествие молодежи холдинга «Гомсельмаш». Затем — церемония чествования лучших из лучших машиностроителей. До самого вечера в честь представителей этой профессии будут звучать теплые поздравления, творческие номера им подарят известные артисты и коллективы страны и области.