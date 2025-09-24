От гигантов полей до огненного шоу. Как пройдет День машиностроителя в Гомеле

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масштабный праздник в честь машиностроителей состоится в Гомеле 27 сентября, сообщили БЕЛТА на предприятии «Гомсельмаш».
Традиционно центром притяжения специалистов аграрного машиностроения и их семей станет стадион «Гомсельмаш». Здесь развернутся гуляния под девизом «95 лет вместе — наш путь к успеху!». Праздник объединяет гомсельмашевцев всех поколений, представителей семейных династий, ветеранов труда и молодых специалистов.
С 9.00 на участке проспекта Космонавтов разместится выставка техники «Гомсельмаш». А с 11.00 начнут работу спортивные и детские зоны. Для малышей организуют катание на лошадях, а также шоу «Сладкий урожай».
Официальный старт празднику в 12.30 задаст торжественное шествие молодежи холдинга «Гомсельмаш». Затем — церемония чествования лучших из лучших машиностроителей. До самого вечера в честь представителей этой профессии будут звучать теплые поздравления, творческие номера им подарят известные артисты и коллективы страны и области.
В 19.45 на стадионе будет горячо от эмоций, в это время здесь ожидается огненное шоу, а в 20.00 зафиналит праздник красочный фейерверк. -0-