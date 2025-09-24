В Красноярском крае завершается прием заявок на премию «Студент года»

Прием заявок на участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года» завершается в Красноярском крае. Конкурс проводится в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.
Студентам вузов доступны шесть индивидуальных номинаций: «Общественник года», «Доброволец года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года». Студенческие объединения могут попробовать свои силы в номинациях «Студенческое медиа года» и «Студенческое объединение года».
Активисты профессиональных образовательных организаций смогут выбрать одну из пяти номинаций: «Общественник года», «Профессионал года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Доброволец года». Также подать заявку на премию могут медиа колледжей.
Конкурсантам предстоит решить кейсовые задания, поучаствовать в деловой игре и посоревноваться в дебатах. Победители индивидуальных номинаций из вузов и обладатель Гран-при среди колледжей и техникумов получат 100 тыс. рублей и отправятся на финал в Москву.
Прием заявок на региональный этап премии проводится до 25 сентября включительно. Для участия студентам профессиональных образовательных организаций нужно пройти регистрацию по ссылке. Студенты вузов могут обратиться к ответственным за формирование заявки в своей образовательной организации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.