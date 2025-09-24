Прокуратура добилась выплат 150 учителям 24 школах в Ростовской области

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры педагогическим работникам произведены выплаты на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Прокуратура Семикаракорского района проверила соблюдение трудовых прав учителей. Проверка выявила нарушения в 24 школах района.
По данным надзорного ведомства, педагогам неправильно начисляли заработную плату. Ее размер был занижен по сравнению с установленными нормами.
Прокуратура потребовала устранить нарушения. Было направлено представление в отдел образования районной администрации.
В результате 150 учителей получили перерасчет. Им выплатили недостающие деньги. Общая сумма выплат превысила 2,5 млн рублей.
