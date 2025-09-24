Прибыли из России, Украины, Египта. В Витебске девять иностранцев принесли присягу гражданина Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять иностранцев принесли присягу гражданина Республики Беларусь в Октябрьском РОВД Витебска в торжественной обстановке, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
В числе получивших белорусское гражданство — лица без гражданства, граждане России, Украины и Египта.
«Произнося клятву на верность стране, новые граждане Республики Беларусь дали обещание соблюдать законодательство и Конституцию, быть патриотами, уважать государственные символы, духовные и культурные ценности народа», — подчеркнули в УВД.
Сотрудники милиции поздравили участников церемонии с этим событием в их жизни, пожелав с гордостью нести это звание, быть достойными гражданами своей страны. -0-