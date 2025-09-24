Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прибыли из России, Украины, Египта. В Витебске девять иностранцев принесли присягу гражданина Беларуси

«Произнося клятву на верность стране, новые граждане Республики Беларусь дали обещание соблюдать законодательство и Конституцию, быть патриотами, уважать государственные символы, духовные и культурные ценности народа», — подчеркнули в УВД.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять иностранцев принесли присягу гражданина Республики Беларусь в Октябрьском РОВД Витебска в торжественной обстановке, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В числе получивших белорусское гражданство — лица без гражданства, граждане России, Украины и Египта.

«Произнося клятву на верность стране, новые граждане Республики Беларусь дали обещание соблюдать законодательство и Конституцию, быть патриотами, уважать государственные символы, духовные и культурные ценности народа», — подчеркнули в УВД.

Сотрудники милиции поздравили участников церемонии с этим событием в их жизни, пожелав с гордостью нести это звание, быть достойными гражданами своей страны. -0-