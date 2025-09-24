Аналитика данных, ИИ. Какие технологии считают перспективными в КГК для противодействия преступлениям

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение современных технологий и инструментов, таких как аналитика данных и искусственный интеллект, позволит эффективнее противодействовать экономическим преступлениям. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета госконтроля — директор ДФР Андрей Самбук на XХIV заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований (КСОНР) государств — участников СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.
Белорусская делегация во главе Андреем Самбуком приняла сегодня участие в XХIV заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств — участников СНГ, который состоялся в Ереване.
В повестке — актуальные вопросы деятельности по обеспечению экономической безопасности, включая борьбу с финансированием экстремизма и терроризма, противодействие преступлениям с использованием цифровых активов, а также обучение и повышение квалификации кадров.
Представители делегаций обсудили вопросы реализации межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024−2028 годы и программы сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023−2025 годы.
Андрей Самбук акцентировал внимание на необходимости ускоренного развития аналитических и технических возможностей органов налоговых (финансовых) расследований, что обусловлено высокой латентностью совершаемых экономических и коррупционных правонарушений. «Внедрение современных технологий и инструментов, таких как аналитика данных, искусственный интеллект и другие средства, позволит эффективнее противодействовать негативным проявлениям», — отметил глава ДФР. -0-