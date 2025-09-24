В музее Калининграда появилась платформа для людей на инвалидных колясках

Подъемную платформу для людей на инвалидных колясках установили в Калининградском областном историко-художественном музее. Обустройство доступной среды в учреждении ведется в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Автоматическая подъемная платформа и пандусы для выставочных пространств появились во входной зоне. Новое оборудование позволит посетителям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно посещать выставки, лекции и мастер-классы. Лестничный подъемник представляет собой конструкцию, которая при помощи специальных креплений способна удерживать инвалидную коляску. Также она оснащена электронным механизмом, позволяющим сопровождающему без труда передвигать коляску.
Кроме того, сотрудники учреждения посетили тренинги по взаимодействию с гостями на инвалидных колясках, а для неслышащих посетителей разработаны и записаны видеоэкскурсии на жестовом языке по залам постоянной экспозиции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.