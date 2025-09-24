«Район в списке элитных»: риелтор Паршиков оценил стоимость новой квартиры Собчак

Новая квартира российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак может стоить до 600 миллионов рублей. Такое мнение в среду, 24 сентября, выразил директор агентства недвижимости Юрий Паршиков.
Он отметил, что стоимость трехкомнатной недвижимости в этом районе варьируется от 250 до 600 миллионов рублей.
— Квартиры могут достигать гораздо больших сумм, вплоть до более миллиарда. Однокомнатная стоит от 25 миллионов, а средняя цена — 45−60 миллионов. В старину там жили ремесленники и торговцы, сейчас этот район в списке элитных, — рассказал специалист в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
25 августа в СМИ появилась информация о том, что певица Рита Дакота продала свою недвижимость в Москве на сумму 141 миллион рублей. Журналисты уточнили, что артистка продала квартиру в ЖК «Сердце столицы» за 32 миллиона рублей и офисное помещение в ЖК «Савеловский Сити» за 12 миллионов рублей. Позднее исполнительница продала квартиру в ЖК «Павелецкая Сити» за 25 миллионов рублей и машину BMW X6 XDRIVE40D 2020 года примерной стоимостью восемь миллионов рублей.