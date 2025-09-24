«Район в списке элитных»: риелтор Паршиков оценил стоимость новой квартиры Собчак

25 августа в СМИ появилась информация о том, что певица Рита Дакота продала свою недвижимость в Москве на сумму 141 миллион рублей. Журналисты уточнили, что артистка продала квартиру в ЖК «Сердце столицы» за 32 миллиона рублей и офисное помещение в ЖК «Савеловский Сити» за 12 миллионов рублей. Позднее исполнительница продала квартиру в ЖК «Павелецкая Сити» за 25 миллионов рублей и машину BMW X6 XDRIVE40D 2020 года примерной стоимостью восемь миллионов рублей.