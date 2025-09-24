Семья из России не смогла улететь из Антальи: им отказали из-за бумажных билетов

Семью из России отказались пускать на рейс из турецкого курорта Анталья без бумажных посадочных талонов. Об этом сообщает пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации.
Отмечается, что россияне имели при себе оформленные электронные билеты и прибыли в аэропорт менее чем за час до вылета самолета, который должен был проследовать в Москву. При этом в аэропорт требовалось прибыть с распечатанным талоном на посадку.
Российская семья обратилась в суд, чтобы добиться компенсации от авиакомпании. Однако в инстанции остались на стороне перевозчика из-за того, что туристы не следовали рекомендациям фирмы по поводу бумажных билетов.
Ранее KP.RU сообщал, что около 600 туристов из России не смогли покинуть китайский остров Хайнань из-за сильного тайфуна.